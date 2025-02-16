Вестник Кавказа

Мазут в Черном море: из резервного фонда выделено еще 105 млн рублей на борьбу с ущербом

Мазут в Черном море: из резервного фонда выделено еще 105 млн рублей на борьбу с ущербом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дополнительные средства выделены российским правительством на решение проблемы с загрязнением мазута моря и пляжей Кубани и Крыма. На ликвидацию последствий ЧП направят еще почти 105 млн рублей.

Выделить дополнительно почти 105 млн рублей решило правительство РФ на ликвидацию ущерба, нанесенного разливом нефтепродуктов в Керченском проливе.

"Из резервного фонда правительства выделено 104,8 миллиона рублей на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Распоряжение об этом подписано"

– пресс-служба правительства

Ранее на эти же цели было направлено 1,5 млрд рублей. Дополнительные 105 млн рублей пойдут на приобретение биосорбента и новых боновых заграждений.

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