Вестник Кавказа

Спасатели продолжают находить новые выбросы мазута из Черного моря

Спасатели продолжают находить новые выбросы мазута из Черного моря
© Фото: оперштаб Краснодарского края
Выбросы мазута из Черного моря на побережье Кубани случились и сегодня. Их обнаружили в Краснодаре и Анапе.

Повторные выборы мелких фрагментов мазута снова обнаружены на пляжах Краснодарского края в ходе ежедневного утреннего мониторинга, рассказали в местном оперштабе.

"28 февраля по результатам утреннего мониторинга береговой линии на двух территориях, закрепленных за муниципалитетами Краснодарского края, обнаружили повторные выбросы мелкой фракции мазута"

- оперштаб Краснодарского края

Новые фрагменты мазута в очередной раз нашли на пляже Джемете в Краснодаре и около оздоровительного центра "Премьера" в Анапе. Их убирают в первую очередь.

Напомним, что Роспотребнадзор произведет оценку пляжей Анапы в середине марта и вынесет решение, состоится или нет курортный сезон в 2025 году.

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