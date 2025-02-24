Спасатели продолжают находить новые выбросы мазута из Черного моря

Выбросы мазута из Черного моря на побережье Кубани случились и сегодня. Их обнаружили в Краснодаре и Анапе.

Повторные выборы мелких фрагментов мазута снова обнаружены на пляжах Краснодарского края в ходе ежедневного утреннего мониторинга, рассказали в местном оперштабе.

"28 февраля по результатам утреннего мониторинга береговой линии на двух территориях, закрепленных за муниципалитетами Краснодарского края, обнаружили повторные выбросы мелкой фракции мазута"

- оперштаб Краснодарского края

Новые фрагменты мазута в очередной раз нашли на пляже Джемете в Краснодаре и около оздоровительного центра "Премьера" в Анапе. Их убирают в первую очередь.

Напомним, что Роспотребнадзор произведет оценку пляжей Анапы в середине марта и вынесет решение, состоится или нет курортный сезон в 2025 году.