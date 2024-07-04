Магазины Крыма избавят от иностранных названий

Вскоре все торговые точки Крыма будут носить понятные названия на русском языке – на полуострове уже начали внедрять пилотный проект по замене вывесок и рекламных плакатов в районном центре региона.

Власти Крыма запустили пилотный проект по замене вывесок торговых точек – начали с районного центра Красногвардейское в центральной части полуострова, заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

Вскоре все названия и рекламные баннеры магазинов в райцентре будут выполнены только на русском языке: по-русски "заговорили" уже 70 торговых точек городка, передает "АиФ-Крым".

На одном районе власти не остановятся – в дальнейшем эта инициатива будет расширена на все города Крыма, добавил Константинов.

Напомним, Красногвардейский район расположен в степном Крыму, в центральной части республики, его административный центр – поселок городского типа Красногвардейское.