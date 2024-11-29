Вестник Кавказа

Россияне теряют интерес к грузинскому вину

Бокалы с красным вином
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россия в январе-феврале снизила импорт вина из Грузии в два раза, до четырехлетнего минимума: эксперты объясняют этот факт ростом цен на грузинские напитки, вызванные повышением акцизов на алкоголь.

Как ни странно, россияне в январе-феврале начали терять интерес к грузинскому вину: несмотря на его былую популярность, поставки тихих вин из солнечной Грузии упали более чем в два раза, следует из данных грузинской таможни.

Всего за первые два месяца 2025 года в страну было ввезено лишь 5,6 тыс т вина, что в 2,3 раза меньше показателя годом ранее. Это сказалось и на стоимости поставок – она сократилась в 2,2 раза за год - до $16 млн, это минимум с 2021 года, когда в Россию ввезли лишь 4,9 тыс т напитков на $14,3 млн, передает РИА Новости.

В то же время, несмотря на резкое сокращение закупок, Россия остается главным потребителем грузинского вина: она закупает 59% продукции грузинских виноделов, тогда как его экспорт в другие страны сильно разнится – так, вторая по количеству закупок Польша купила в первые месяцы нового 2025 года лишь 949 т напитка, а третья, Украина – всего 628 т.

Как полагают эксперты, это может быть связано с переходом россиян на алкоголь для коктейлей, а также с ростом отечественного производства. Еще один существенный фактор - рост акцизов на алкоголь с начала 2025 года.

"В целом на Грузию влияет повышение акциза... Грузинские вина не такие дорогие, для них это чувствительно. Идет подорожание, идет замедление покупок грузинского вина, оборачиваемость в рознице"

- вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Александр Ставцев

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