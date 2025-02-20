Вестник Кавказа

Армянские фанаты дважды похулиганили на матче "Пюник"-"Арарат"

Армянские фанаты дважды похулиганили на матче "Пюник"-"Арарат"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Две группы протестующих против работы Армена Меликбекяна в должности главы футбольной федерации Армении мешали сегодня матчу "Пюник"-"Арарат" в Ереване. Первая акция протеста обошлась без последствий, в ходе второй были задержаны с использованием спецназа девять болельщиков.

Два хулиганских инцидента в исполнении футбольных фанатов произошли сегодня в Ереване на Республиканском стадионе имени Вазгена Саргсяна во время матча "Пюник"-"Арарат". В обоих случаях любители спорта выражали протест против руководства армянской футбольной федерацией Арменом Меликбекяном.

В начале матча на поле выбежали несколько человек с криками, что Меликбекян должен покинуть свой пост. Когда полиция попыталась их урезонить, началась драка. В итоге пятерых болельщиков забрали в полицейский участок, однако ни один из них не был задержан.

По конец матча другие люди тоже выбежали на поле с тем же требованием об уходе Меликбекяна из Федерации футбола Армении. На сей раз полиция повела себя более жестко и задержала сразу девять болельщиков по подозрению в хулиганстве, пишет ТАСС.

Ухода Меликбекяна армянские фанаты начали требовать после того, как футбольная сборная Армении провалила матч с командой Северной Македонии прошлой осенью.

В футбольной федерации предупредили, что при повторении таких инцидентов стадион им. Вазгена Саргсяна может лишиться квалификации УЕФА – тогда Армения не сможет принимать международные матчи у себя дома.

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