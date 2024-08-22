Вестник Кавказа

Власти Астрахани на 2 года перенесли строительство морского вокзала

Власти Астрахани на 2 года перенесли строительство морского вокзала
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Минпром Астрахани еще на два года отложил строительство нового морского вокзала – для обеспечения его нормальной работы нужно создать пассажирский терминал и единый комплекс контрольных органов.

Морской вокзал в Астрахани начнут строить в 2027 году, на 2 года позже намеченного ранее срока начала его возведения, сообщил сегодня министр промышленности региона Виталий Щепин.

С будущего 2025 года власти региона значительно нарастят число круизных маршрутов из Астрахани в Каспийское море, однако создание нового морвокзала требует развития параллельной инфраструктуры для оформления пассажиров, которого пока еще нет, отметил министр, передает "Интерфакс".

"У нас проработан вопрос и сейчас в стадии окончательного решения на уровне министерства транспорта РФ строительство морского вокзала модульного типа. Строительство основного здания морского вокзала инвестором планируется в 2027 году"

- Виталий Щепин

Пристань для круизных судов в Астрахани есть – она расположена на центральной набережной города, но возведена она была несколько десятилетий назад и морально устарела.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1710 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Новые круизные лайнеры начнут плавание по России

Новые круизные лайнеры начнут плавание по России

Минтранс РФ объявил о скором запуске судна между Ростовом и Махачкалой

Минтранс РФ объявил о скором запуске судна между Ростовом и Махачкалой

Круиз из Сочи в Турцию оказался самым популярным на Новый год 2025

Круиз из Сочи в Турцию оказался самым популярным на Новый год 2025

Будущим летом стартуют круизы по югу России

Будущим летом стартуют круизы по югу России

Поезд &quot;Жемчужина Кавказа&quot; завершает сезон 2024

Поезд "Жемчужина Кавказа" завершает сезон 2024

Круизы по Каспийскому морю обсудили представители Москвы и Баку

Круизы по Каспийскому морю обсудили представители Москвы и Баку

РЖД снизили цены на туристические поезда в Белоруссию

РЖД снизили цены на туристические поезда в Белоруссию

Поезд &quot;Рица&quot; в Абхазию: расписание, цена и маршрут в 2024 году

Поезд "Рица" в Абхазию: расписание, цена и маршрут в 2024 году

Поезд &quot;Жемчужина Кавказа&quot;: как совершить железнодорожный круиз по осеннему краю гор и ущелий

Поезд "Жемчужина Кавказа": как совершить железнодорожный круиз по осеннему краю гор и ущелий

Туристический поезд в Абхазию выгоден туристам - АЖД

Туристический поезд в Абхазию выгоден туристам - АЖД

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы