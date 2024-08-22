Власти Астрахани на 2 года перенесли строительство морского вокзала

Минпром Астрахани еще на два года отложил строительство нового морского вокзала – для обеспечения его нормальной работы нужно создать пассажирский терминал и единый комплекс контрольных органов.

Морской вокзал в Астрахани начнут строить в 2027 году, на 2 года позже намеченного ранее срока начала его возведения, сообщил сегодня министр промышленности региона Виталий Щепин.

С будущего 2025 года власти региона значительно нарастят число круизных маршрутов из Астрахани в Каспийское море, однако создание нового морвокзала требует развития параллельной инфраструктуры для оформления пассажиров, которого пока еще нет, отметил министр, передает "Интерфакс".

"У нас проработан вопрос и сейчас в стадии окончательного решения на уровне министерства транспорта РФ строительство морского вокзала модульного типа. Строительство основного здания морского вокзала инвестором планируется в 2027 году"

- Виталий Щепин

Пристань для круизных судов в Астрахани есть – она расположена на центральной набережной города, но возведена она была несколько десятилетий назад и морально устарела.