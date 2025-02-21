Вестник Кавказа

Жилой дом сгорел в КБР

Жилой дом сгорел в КБР
Сильный пожар произошел ночью в частном доме в Кабардино-Балкарии. Судя по фото с места события, огонь уничтожил вещи минимум в нескольких комнатах.

Частный дом оказался объят пламенем в одном из сел Кабардино-Балкарии, рассказали в республиканском МЧС.

В ведомстве уточнили, что ЧП случилось в селе Пролетарском, расположенном в Прохладненском районе. Горела крыша частного дома.

Огонь успел распространиться на 150 кв м. К счастью, в результате никто не пострадал.

Пожар потушили 15 огнеборцев. Причина, по которой он начался, пока не установлена.

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