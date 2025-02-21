Жилой дом сгорел в КБР

Сильный пожар произошел ночью в частном доме в Кабардино-Балкарии. Судя по фото с места события, огонь уничтожил вещи минимум в нескольких комнатах.
Частный дом оказался объят пламенем в одном из сел Кабардино-Балкарии, рассказали в республиканском МЧС.
В ведомстве уточнили, что ЧП случилось в селе Пролетарском, расположенном в Прохладненском районе. Горела крыша частного дома.
Огонь успел распространиться на 150 кв м. К счастью, в результате никто не пострадал.
Пожар потушили 15 огнеборцев. Причина, по которой он начался, пока не установлена.