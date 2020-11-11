Пожар в Зеленокумске: пострадали две женщины

Огненное ЧП случилось в частном доме в Зеленокумске (Советский район). Жительницы дома попытались потушить пожар самостоятельно, но у них ничего не получилось – вместо этого они получили ожоги.

Частный жилой дом горел в Зеленокумске, рассказали в МЧС Ставрополья.

В спасательном ведомстве уточнили, что инцидент случился на Артезианской улице. Огнем занялись вещи, которые находились в пристройке к дому. Внутри дома в этот момент были две женщины. Ощутив запах гари, они нашли возгорание и попробовали сами потушить его.

Однако справиться с пламенем женщины не смогли. Более того, они пострадали – врачи диагностировали у них ожоги тела. Сейчас они находятся в городской больнице, за их состоянием следят врачи.

Огонь успел разгореться на площадь 10 кв м. В итоге его потушили шесть пожарных.

Уже предварительно установлена причина возгорания. Оно могло произойти из-за того, что в помещении стоял отопительный котел, а около него, вопреки правилам безопасности, находился матрас – он и загорелся.