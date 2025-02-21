Анкара считает запуск АЭС "Аккую" приоритетной целью энергетики страны

Анкара готова к обсуждению с РФ проекта АЭС в Синопе, однако главной целью Турции является запуск АЭС "Аккую".

Глава Минэнерго Турции Альпарслан Байрактар обозначил позицию Анкары по проектам АЭС в стране. В Турции считают необходимым завершить АЭС "Аккую" до начала работ по другим проектам, передают турецкие СМИ.

"РФ проявляет интерес и к планам строительства второй АЭС в Синопе, это сейчас обсуждается, однако основная сейчас цель - запуск первого энергоблока АЭС "Аккую" в кратчайшие сроки, мы обсуждали этот вопрос на встрече с представителями "Росатома"

– Альпарслан Байрактар

Отметим, что Байрактар совершил визит в РФ, в рамках которого встретился с вице-премьером России Александром Новаком. Стороны обсудили поставки российских энергоресурсов в Турцию.