Вестник Кавказа

Анкара считает запуск АЭС "Аккую" приоритетной целью энергетики страны

Атомиум
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Анкара готова к обсуждению с РФ проекта АЭС в Синопе, однако главной целью Турции является запуск АЭС "Аккую".

Глава Минэнерго Турции Альпарслан Байрактар обозначил позицию Анкары по проектам АЭС в стране. В Турции считают необходимым завершить АЭС "Аккую" до начала работ по другим проектам, передают турецкие СМИ. 

"РФ проявляет интерес и к планам строительства второй АЭС в Синопе, это сейчас обсуждается, однако основная сейчас цель - запуск первого энергоблока АЭС "Аккую" в кратчайшие сроки, мы обсуждали этот вопрос на встрече с представителями "Росатома"

– Альпарслан Байрактар

Отметим, что Байрактар совершил визит в РФ, в рамках которого встретился с вице-премьером России Александром Новаком. Стороны обсудили поставки российских энергоресурсов в Турцию.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1130 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Военные учения в экстремальных условиях провели Азербайджан и Турция

Военные учения в экстремальных условиях провели Азербайджан и Турция

Рост ВВП Турции достиг 3% в годовом выражении

Рост ВВП Турции достиг 3% в годовом выражении

Анкара рассчитывает на сотрудничество с ЕС – Хакан Фидан

Анкара рассчитывает на сотрудничество с ЕС – Хакан Фидан

Аномальные снегопады на Кавказе: как регионы справляются с ненастьем

Аномальные снегопады на Кавказе: как регионы справляются с ненастьем

Глава МИД Грузии отправляется в Турцию

Глава МИД Грузии отправляется в Турцию

Матвиенко в ближайшие дни приедет в Турцию

Матвиенко в ближайшие дни приедет в Турцию

Задержанного за ограбление мужчину экстрадируют в Россию из Турции

Задержанного за ограбление мужчину экстрадируют в Россию из Турции

Лавров и Фидан сверяют часы российско-турецких отношений

Лавров и Фидан сверяют часы российско-турецких отношений

Турецкие производители смогут открыть производство в Казахстане

Турецкие производители смогут открыть производство в Казахстане

Занятия в школах отменили из-за снегопада в Стамбуле

Занятия в школах отменили из-за снегопада в Стамбуле

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы