Жителей Северной Осетии предупредили о скорой проверке сирен

В Республике Северная Осетия-Алания состоится проверка систем оповещения. 5 марта в республике власти контрольно активируют громкоговорители и сирены. Профилактика будет организована в тестовом варианте.

Системы оповещения будут проверять в Северной Осетии 5 марта, рассказали в пресс-службе республиканского Комитета по делам печати.

В ведомстве заявили, что по всей территории региона в 10:40 мск будут звучать громкоговорители и сирены. Также по телевизору и радио будут транслировать информацию о безопасности.

Подчеркивается, что проверки организуются с целью тестирования работоспособности систем оповещения в Северной Осетии.