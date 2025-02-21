Вестник Кавказа

Жителей Северной Осетии предупредили о скорой проверке сирен

Жителей Северной Осетии предупредили о скорой проверке сирен
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Республике Северная Осетия-Алания состоится проверка систем оповещения. 5 марта в республике власти контрольно активируют громкоговорители и сирены. Профилактика будет организована в тестовом варианте.

Системы оповещения будут проверять в Северной Осетии 5 марта, рассказали в пресс-службе республиканского Комитета по делам печати.

В ведомстве заявили, что по всей территории региона в 10:40 мск будут звучать громкоговорители и сирены. Также по телевизору и радио будут транслировать информацию о безопасности.

Подчеркивается, что проверки организуются с целью тестирования работоспособности систем оповещения в Северной Осетии.

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