Армения продолжает загрязнять реку Араз – СМИ

Иранские ученые провели тщательные исследования пограничной реки Араз (Аракс), которые подтвердили: Армения постоянно загрязняет реку, пишут иранские СМИ.

Иранские СМИ опубликовали статью, в которой с приведением подробных фактов и ​​исследований ученых утверждается: Армения постоянно загрязняет реку Араз.

На сегодняшний день в Иране собрано множество официальных государственных документов и университетских исследований, которые свидетельствуют о загрязнении реки Араз тяжелыми металлами в течение как минимум 15 лет, передает Trend.

В основном в реку из разрабатываемых Арменией рудников попадают алюминий, медь, марганец, мышьяк, свинец и ванадий, также в воде обнаружены тяжелые металлы - отходы атомной электростанции "Мецамор".

Так, на иранской стороне близ села Джананлы ученые обнаружили 59 наименований металлов, а в донных отложениях - 61. Все они соответствуют металлам, сбрасываемым с Агаракского медно-молибденового месторождения в Армении.

Еще один факт, который отмечают иранские ученые - с загрязнением Араза отходами с АЭС "Мецамор" в регионе увеличилось количество онкологических заболеваний, среди которых преобладает рак желудка. В частности, это касается провинций Ардебиль, Восточный и Западный Азербайджан.

Хотя в ноябре 2023 года между Ираном и Арменией была достигнута договоренность об устранении факторов загрязнения реки в течение ближайшего года, конкретных результатов нет: Армения не предпринимает шагов по устранению этой проблемы, подчеркивается в исследовании.

Напомним, Аракс (Араз, Арас, Эрес) - река на Южном Кавказе, в центральной части Армянского нагорья, крупнейший правый приток Куры. Истоки и верховья находятся в пределах территории современной Турции, на значительном протяжении среднего течения по Араксу проходят южные границы Армении и Азербайджана, низовья и устье - в пределах Кура-Араксинской низменности в Азербайджане. Река Аракс стала границей между Российской империей и Ираном по Гюлистанскому (1813) и Туркменчайскому (1828) мирным договорам.