Ереван и Тегеран разрабатывают стратегический документ

Представители Армении и Ирана занимаются разработкой всеобъемлющего стратегического документа. Его подпишут главы государств.
Армения и Иран разрабатывают всеобъемлющий стратегический документ. Об этом 6 февраля поведал посол ИРИ в республике Южного Кавказа, выступая на пресс-конференции.
"Сейчас мы вместе с Арменией работаем над всеобъемлющим стратегическим документом. Его должны подписать руководители наших стран"
– Мехди Собхани
Он акцентировал внимание на том, что данный документ может содержать долгосрочные программы, что позволит создать условия для полноформатного взаимодействия двух стран.