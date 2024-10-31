Вестник Кавказа

Ереван и Тегеран разрабатывают стратегический документ

Ереван и Тегеран разрабатывают стратегический документ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Представители Армении и Ирана занимаются разработкой всеобъемлющего стратегического документа. Его подпишут главы государств.

Армения и Иран разрабатывают всеобъемлющий стратегический документ. Об этом 6 февраля поведал посол ИРИ в республике Южного Кавказа, выступая на пресс-конференции.

"Сейчас мы вместе с Арменией работаем над всеобъемлющим стратегическим документом. Его должны подписать руководители наших стран"

– Мехди Собхани

Он акцентировал внимание на том, что данный документ может содержать долгосрочные программы, что позволит создать условия для полноформатного взаимодействия двух стран.

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