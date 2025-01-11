Донская фирма возведет гостиницы в Ессентуках

В Ессентуках появятся две гостиницы. Здания возведет фирма "ДонГарантСтрой-Юг". На проект будет потрачено 7,5 млрд рублей.

Ставропольский город Ессентуки обзаведется двумя гостиницами на 2 тыс номеров, передает пресс-служба городской мэрии.

Возведет новые здания фирма "ДонГарантСтрой-Юг", которая вложит в возведение гостиниц до 7,5 млрд рублей.

Отмечается, что Medical-SPA будет вмещать в себя 1,1 тыс номеров, а Wellness & SPA отель – 900 номеров. Компания получила участок на Капельной балке без торгов.

В администрации подчеркнули, что на территории отелей появятся ресторан, СПА зоны, бассейны и бизнес-зал.