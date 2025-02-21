Вестник Кавказа

Бадра Гунба: я выиграл президентские выборы в Абхазии

Выборы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Претендент на кресло абхазского президента Бадра Гунба, не дожидаясь официального объявления ЦИК, сообщил о своей победе во втором туре президентских выборов.

Один из претендентов на пост президента Абхазии Бадра Гунба на утренней встрече с единомышленниками заявил, что закрытые данные о ходе голосования в состоявшемся накануне втором туре президентских выборов свидетельствуют о его уверенной победе над Адгуром Ардзинбой.

Официальных данных по второму туру голосования до сих пор нет, ЦИК Абхазии не выступал даже с предварительными итогами – первые объявления обещаны на сегодняшний полдень. Однако Гунба сообщил, что за него проголосовало более 50% избирателей, пришедших на избирательные участки.

"Мы в данном случае опираемся на предварительные итоги голосования, имеющиеся в нашем избирательном штабе. Этот результат достигнут благодаря доверию, которое оказали нам граждане нашей страны, нашей команде, а самое главное - это результат голосования нашего народа"

– Бадра Гунба

Он призвал считать свою победу на выборах победой абхазской народа, определившего дальнейшие перспективы его жизни.

Косвенным свидетельством правоты слов Гунбы может быть молчание Адгура Ардзинбы, до сих пор не выступившего перед сторонниками.

Подтвержденная информация есть лишь о голосовании в Москве: на участок накануне пришли 3124 избирателя, Гунбе отдали голоса 1728, Ардзинбе – 1396.

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