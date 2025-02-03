В Махачкале начинаются ежедневные ифтары

В центральной Джума-мечети в Махачкале будут проходить ежедневные ифтары в священный месяц Рамадан. Обряд разговения смогут посетить одновременно до 1,5 тыс человек.

В центральной Джума-мечети Махачкалы начнут проводить ежедневные ифтары во время Рамадана, передали в пресс-службе культового сооружения.

"Совместно с благотворительным фондом Инсан во время священного поста в этом году на территории центральной Джума-мечети планируем организовать ежедневные ифтары, как минимум на 1,5 тыс.человек"

– пресс-служба Джума-мечети

Отметим, что соблюдение поста в священный месяц Рамадан является одним из важнейших постулатов ислама. Верующие должны отказаться от приема пищи и питья в дневное время.

Ифтар предполагает прием пищи после вечерней молитвы.

Отметим, что в этом году Рамадан начинается вечером 28 февраля и будет продолжаться до 29 марта. 30 марта последователи ислама отмечают Ураза-байрам.