Трое стали жертвами жесткого ДТП на Кубани

В Краснодаре ночью произошла автоавария. В результате погибли три человека, один получил травмы средней тяжести.

Ночью в центре Краснодара произошла жесткая автоавария, в которую были вовлечены три автомобиля, есть жертвы, сообщает пресс-служба кубанского МВД.

ДТП случилось 1 марта в 1:40 мск на перекрестке улиц Седина и Буденного. Водитель "Киа Сид" проехал за запрещающий сигнал светофоров столкнулся с ехавшим на зеленый "Джили".

От удара виновника автоаварии отбросило на стоящий "Киа Бонго". В результате нарушитель ПДД и его двое пассажиров "Киа" погибли, еще один пассажир получил ранения.