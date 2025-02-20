Вестник Кавказа

Трое стали жертвами жесткого ДТП на Кубани

Трое стали жертвами жесткого ДТП на Кубани
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Краснодаре ночью произошла автоавария. В результате погибли три человека, один получил травмы средней тяжести.

Ночью в центре Краснодара произошла жесткая автоавария, в которую были вовлечены три автомобиля, есть жертвы, сообщает пресс-служба кубанского МВД.

ДТП случилось 1 марта в 1:40 мск на перекрестке улиц Седина и Буденного. Водитель "Киа Сид" проехал за запрещающий сигнал светофоров столкнулся с ехавшим на зеленый "Джили".

От удара виновника автоаварии отбросило на стоящий "Киа Бонго". В результате нарушитель ПДД и его двое пассажиров "Киа" погибли, еще один пассажир получил ранения.

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