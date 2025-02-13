Вестник Кавказа

Три машины столкнулись на Ставрополье – есть жертва

Три машины столкнулись на Ставрополье – есть жертва
© Фото: МЧС Ставропольского края
ДТП с участием трех автомобилей произошло сегодня в Изобильненском районе, в результате погиб человек. Фото с места событий публикует МЧС Ставропольского края.

Автокатастрофа случилась в четверг в Изобильненском районе, рассказали в МЧС Ставропольского края.

На участке дороги Ставрополь-Изобильный-Новоалександровск, а точнее на тридцатом ее километре, врезались друг в друга три машины, все – "легковушки".

Травмы получили в общей сложности пять человек, один из них умер. Остальные выжили, их отвезли в больницу в Изобильный.

Последствия аварии устраняют 16 человек.

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Три машины столкнулись на Ставрополье – есть жертва
© Фото: МЧС Ставропольского края
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