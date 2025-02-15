Израиль продлил первый этап перемирия в Газе до 20 апреля

Власти Израиля приняли предложенный США план о продлении прекращении огня в Газе. В первый день реализации плана планируется освободить половину заложников.

Израиль принял решение принять предложение о временном прекращении огня в секторе Газа на время Рамадана и Песаха, сделанное спецпосланником президентом Соединенных Штатов Стивеном Уиткоффом. Об этом рассказали в канцелярии премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху.

"Израиль принимает план спецпосланника президента США Уиткоффа о временном прекращении огня на период Рамадана и Песаха. В первый день реализации этого плана половина живых и погибших заложников будет освобождена, а в конце, если будет достигнуто соглашение о постоянном прекращении огня, будут освобождены остальные заложники, живые и погибшие"

– канцелярия израильского премьера

Там подчеркнули, что американский спецпосланник выступил с данным планом предложения о прекращении огня по причине того, что сейчас невозможно сблизить позиции сторон для завершения войны и нужно дополнительное время для переговоров о постоянном прекращении огня.

Кроме того, в канцелярии обратили внимание на то, что радикальное движение ХАМАС по-прежнему отказывается от этого плана. Если ХАМАС изменит свою позицию и примет предложение американского спецпосланника, Израиль немедленно приступит к переговорам по всем деталям плана Уиткоффа, уточнили в ведомстве.

На заявление канцелярии главы израильского правительства отреагировали в ХАМАС. Представитель движения Махмуд Мардави заметил, что еврейское государство тем самым уклоняется от выполнения соглашения о прекращении огня в анклаве.

Он добавил, что "продолжающиеся израильские манипуляции" не вернут заключенных их семьям, а наоборот, подвергнут их жизни опасности. Представитель ХАМАС также назвал единственный возможный вариант для осуществления соглашения. По его словам, это начало реализации второй фазы, которая включает прекращение огня, полный вывод войск и восстановление сектора Газа.