Тель-Авив добивается возврата заложников, а также прекращения присутствия ХАМАС в секторе Газа. В Израиле готовы отстаивать свою позицию в том числе военными методами.

Глава минобороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что ХАМАС неизбежно утратит контроль над Газой. По словам главы оборонного ведомства, армия Израиля готова возобновить боевые действия, если ХАМАС не будет выполнять условия соглашения и откажется вернуть заложников.

"Самый эффективный способ добиться этого, чтобы в ХАМАС знали: Армия обороны Израиля готова вернуться на войну"

– Исраэль Кац

Отметим, что руководство ХАМАС выразило готовность продлить первый этап соглашения о прекращении огня в секторе Газа, если Тель-Авив полностью выведет войска из анклава и не будет продолжать боевые действия.