ХАМАС и Израиль договорились об освобождении 600 заключенных

Движение ХАМАС и Израиль пришли к договоренности по освобождению палестинских заключенных. Сотни заключенных должны были выйти на свободу из израильских тюрем еще 22 февраля.

Радикальное движение ХАМАС смогло прийти к соглашению по поводу освобождения из тюрем Израиля группы палестинских заключенных, освободить которых должны были еще 22 февраля.

ХАМАС в рамках завершения первого этапа сделки 22 февраля передал Израилю шестерых заложников. Израиль же отложил освобождение заключенных. Теперь ожидается, что они будут освобождены в день передачи радикалами четырех тел погибших в плену заложников.

"Была достигнута договоренность о решении проблемы с задержкой освобождения палестинских заключенных, которые должны были быть освобождены в рамках последней группы, с тем чтобы они были освобождены одновременно с (передачей Израилю) тел израильских заложников"

– ХАМАС

К договоренности удалось прийти при участии посредников в Каире.

Напомним, речь идет об освобождении 602 палестинцев.