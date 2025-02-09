ХАМАС начал седьмой раунд обмена пленными

Палестинское радикальное движение ХАМАС сегодня начало седьмой раунд процесса передачи израильских пленных сотрудникам Красного Креста – из города Рафах в секторе Газа освобождены двое граждан страны, всего будут освобождены 6 человек.

Двое израильских пленных, Таль Шохам и Авера Менгисту, сегодня вышли из многомесячного заключения из города Рафах в секторе Газа и были переданы сотрудникам Международного Комитета Красного Креста (МККК) – они были освобождены в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа и обмене пленными между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС.

Пока это первые освобожденные - ожидается, что в рамках седьмого раунда обмена пленными из заключения сегодня выйдут шесть израильтян: Элия Коэн, Омер Шем-Тов, Омер Венкерт, Таль Шохам, Авера Менгисту и Хишам аль-Саид, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Один из освобожденных, Таль Шохам, наряду с гражданством Израиля также имеет гражданство Австрии и Италии, а Авера Менгисту, израильтянин эфиопского происхождения, содержался в плену в секторе Газа в течение 10 лет.

Остальные пленники, которые сегодня будут переданы специалистам МККК в районе Нусайрат, уже готовятся к передаче, которая завершится до исхода дня, сообщает агентство.

Напомним, соглашение о прекращении огня и обмене пленными, достигнутое между ХАМАС и Израилем, вступило в силу в воскресенье, 19 января. В ходе первых шести раундов обмена пленными из израильских тюрем были освобождены 1135 палестинских заключенных, а со стороны ХАМАС - 19 израильских пленных и пять граждан Таиланда. Кроме того, на этой неделе были переданы останки четырех израильских пленных.

Всего на первом этапе сделки, которая продлится 42 дня, стороны освободят в общей сложности около 1900 палестинских заключенных и 33 израильских пленных.