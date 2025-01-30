Вестник Кавказа

Израиль вывел военных из коридора Нецарим в Газе

Карта Израиля и Палестины
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Израильские военные освободили коридор Нецарим, разделяющий север и юг сектора Газа. Вывод войск произведен в рамках соглашения с ХАМАС.

Армия обороны Израиля сегодня вывела войска из разделяющего северную и южную части сектора Газа коридора Нецарим.

Информацию передает израильский портал Ynet и подтверждает движение ХАМАС.

Полный вывод войск ЦАХАЛ из коридора в секторе Газа осуществлен в рамках соглашения о прекращении огня и освобождении заложников, которое действует с 19 января.

"Израиль вывел свои войска из коридора Нецарим - это символизирует торжество стойкости палестинского народа"

– заявление движения

В палестинском движении добавили, что борьба с Израилем будет продолжена, целью является создание независимого Государства Палестина. Также в ХАМАС объявили, что намерены не допустить выселения палестинского населения.

Конфликт начался 7 октября 2023 года.

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