Израиль вывел военных из коридора Нецарим в Газе

Израильские военные освободили коридор Нецарим, разделяющий север и юг сектора Газа. Вывод войск произведен в рамках соглашения с ХАМАС.

Армия обороны Израиля сегодня вывела войска из разделяющего северную и южную части сектора Газа коридора Нецарим.

Информацию передает израильский портал Ynet и подтверждает движение ХАМАС.

Полный вывод войск ЦАХАЛ из коридора в секторе Газа осуществлен в рамках соглашения о прекращении огня и освобождении заложников, которое действует с 19 января.

"Израиль вывел свои войска из коридора Нецарим - это символизирует торжество стойкости палестинского народа"

– заявление движения

В палестинском движении добавили, что борьба с Израилем будет продолжена, целью является создание независимого Государства Палестина. Также в ХАМАС объявили, что намерены не допустить выселения палестинского населения.

Конфликт начался 7 октября 2023 года.