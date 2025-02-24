Вестник Кавказа

Реконструкция железной дороги Алят-Астара завершится к 2028 году

Реконструкция железной дороги Алят-Астара завершится к 2028 году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Стали известны сроки модернизации маршрута Алят-Османлы-Астара. Линия железных дорог является частью транспортного коридора "Север-Юг".

В Азербайджане ведутся работы по модернизации железной дороги Алят-Османлы-Астара, поведали в "Азербайджанских железных дорогах". 

Отметим, что работы по обновлению дороги, которая является звеном транспортного коридора "Север-Юг", начались в минувшем году. Модернизация ж/д линии должна быть завершена к 2028 году. 

Строителям предстоит обновить около 245 км дороги. В рамках проекта модернизации будет создано более 130 инженерных сооружений: мостов, путепроводов, переходов для животных и водопроводных труб. 

Также в рамках модернизации дороги специалисты реконструируют три станции – Йени Алят, Ширван и Османлы.

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