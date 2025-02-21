Вестник Кавказа

Два человека стали жертвами ДТП с лошадьми в Дагестане

Два человека стали жертвами ДТП с лошадьми в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Легковая машина и две лошади столкнулись в пригороде дагестанской столице. В аварии погибла супружеская пара.

В Дагестане произошла авария е с участием автомобиля и двух лошадей, в которой погибли мужчина и женщина. Об этом поведали в региональном МВД.

ДТП случилось под Махачкалой накануне.

"На 3 км автодороги Богатыревка-Шамхал 33-летний житель Кумторкалинского района, управляя автомобилем KIA Rio, двигаясь со скоростью, не обеспечивающей возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, совершил наезд на лошадей, выбежавших на проезжую часть дороги"

– пресс-служба ведомства

В результате аварии погибли водитель машины и его 25-летняя жена, находившаяся на соседнем сидении. Их 2-летний ребенок получил различные травмы, его отвезли в больницу.

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