Вестник Кавказа

Иномарка провалилась в канал с водой в Махачкале

Иномарка провалилась в канал с водой в Махачкале
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Махачкале автомобиль провалился в канал имени Октябрьской революции. В адрес властей города будет направлено письмо с просьбой принять меры.

В русло канала имени Октябрьской революции в Махачкале провалилась иномарка, сообщает пресс-служба Дагмелиоводхоза.

Инцидент случился на улице Московская. Автомобиль провалился при неблагоприятных погодных условиях. Водитель машины сумел выбраться из машины.

В пресс-службе ведомства добавили, властям Махачкалы будет направлено письмо с просьбой принять меры для организации безопасного движения на данном участке.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1210 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Дагестанскую шерсть оценили в Беларуси

Дагестанскую шерсть оценили в Беларуси

Три жителя Дагестана отравились угарным газом

Три жителя Дагестана отравились угарным газом

В Махачкале начинаются ежедневные ифтары

В Махачкале начинаются ежедневные ифтары

Самый крупный сад киви в России появится в Дагестане

Самый крупный сад киви в России появится в Дагестане

Проезд к туробъектам закрыли из-за непогоды в горах Дагестана

Проезд к туробъектам закрыли из-за непогоды в горах Дагестана

Лавина отрезала от жизни четыре села в Дагестане

Лавина отрезала от жизни четыре села в Дагестане

Известного блогера из Дагестана поймали за взятку

Известного блогера из Дагестана поймали за взятку

&quot;Газпром&quot; проведет газ в тысячи домов Дагестана в 2025 году

"Газпром" проведет газ в тысячи домов Дагестана в 2025 году

Экс-главе Избербаша продлили арест

Экс-главе Избербаша продлили арест

За беспорядки в аэропорту Махачкалы осудили еще пятерых мужчин на Ставрополье

За беспорядки в аэропорту Махачкалы осудили еще пятерых мужчин на Ставрополье

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы