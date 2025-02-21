Иномарка провалилась в канал с водой в Махачкале

В Махачкале автомобиль провалился в канал имени Октябрьской революции. В адрес властей города будет направлено письмо с просьбой принять меры.
В русло канала имени Октябрьской революции в Махачкале провалилась иномарка, сообщает пресс-служба Дагмелиоводхоза.
Инцидент случился на улице Московская. Автомобиль провалился при неблагоприятных погодных условиях. Водитель машины сумел выбраться из машины.
В пресс-службе ведомства добавили, властям Махачкалы будет направлено письмо с просьбой принять меры для организации безопасного движения на данном участке.