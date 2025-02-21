Три жителя Дагестана отравились угарным газом

ЧП, связанное с угарным газом, произошло сегодня в одном из сел Дагестана. В результате есть пострадавшие. Их пришлось госпитализировать, состояние их врачи оценивают как тяжелое.

Жители Дагестана пострадали от отравления угарным газом в Карабудахкентском районе, рассказали в МЧС Дагестана.

В спасательном ведомстве сообщили, что инцидент произошел в селе Какашура, в частном жилом доме. В результате пострадали три человека, находившиеся в доме. Они были госпитализированы. Состояние их после отравления медики оценивают как тяжелое.

Уже установлена предварительная причина ЧП: ей мог стать неисправный дымоход – дом отапливался печью.