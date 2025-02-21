Вестник Кавказа

Три жителя Дагестана отравились угарным газом

Три жителя Дагестана отравились угарным газом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ЧП, связанное с угарным газом, произошло сегодня в одном из сел Дагестана. В результате есть пострадавшие. Их пришлось госпитализировать, состояние их врачи оценивают как тяжелое.

Жители Дагестана пострадали от отравления угарным газом в Карабудахкентском районе, рассказали в МЧС Дагестана.

В спасательном ведомстве сообщили, что инцидент произошел в селе Какашура, в частном жилом доме. В результате пострадали три человека, находившиеся в доме. Они были госпитализированы. Состояние их после отравления медики оценивают как тяжелое.

Уже установлена предварительная причина ЧП: ей мог стать неисправный дымоход – дом отапливался печью.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1265 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Дагестанскую шерсть оценили в Беларуси

Дагестанскую шерсть оценили в Беларуси

В Махачкале начинаются ежедневные ифтары

В Махачкале начинаются ежедневные ифтары

Самый крупный сад киви в России появится в Дагестане

Самый крупный сад киви в России появится в Дагестане

Проезд к туробъектам закрыли из-за непогоды в горах Дагестана

Проезд к туробъектам закрыли из-за непогоды в горах Дагестана

Лавина отрезала от жизни четыре села в Дагестане

Лавина отрезала от жизни четыре села в Дагестане

Известного блогера из Дагестана поймали за взятку

Известного блогера из Дагестана поймали за взятку

&quot;Газпром&quot; проведет газ в тысячи домов Дагестана в 2025 году

"Газпром" проведет газ в тысячи домов Дагестана в 2025 году

Экс-главе Избербаша продлили арест

Экс-главе Избербаша продлили арест

За беспорядки в аэропорту Махачкалы осудили еще пятерых мужчин на Ставрополье

За беспорядки в аэропорту Махачкалы осудили еще пятерых мужчин на Ставрополье

В Дагестане две лавины накрыли горные дороги

В Дагестане две лавины накрыли горные дороги

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы