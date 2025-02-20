Угарный газ убил молодого жителя Ингушетии

В Ингушетии мужчина насмерть отравился угарным газом. По данному факту прокуратура и СКР начали проверку.
Молодой житель Ингушетии умер в результате отравления угарным газом, сообщает пресс-служба республиканского СКР.
Трагедия случилась в городе Сунжа 27 февраля. В доме на улице Моздокской без сознания был обнаружен 22-летний парень. Его доставили в больницу, но спасти мужчину не удалось.
Специалисты на месте инцидента установили, что газовый водонагреватель в доме работал с неисправным дымоходом. Парень погиб от отравления угарным газом.
Отмечается, что по данному факту республиканская прокуратура и Следственный комитет организовали проверку.