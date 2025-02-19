Вестник Кавказа

В Ингушетии накрыли майнинг-ферму

Компьютер
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ингушетии разоблачили майнеров, которые незаконно пользовались электричеством. Майнинг-ферма состояла из более чем 200 устройств для добычи цифровой валюты.

Специалисты электросетевой компании в ходе рейда выявили крупную майнинг-ферму на территории Ингушетии, передали в пресс-службе "Россети Северный Кавказ". 

Объект состоял из более чем 200 устройств для генерации цифровой валюты, которые были расположены в комнатах жилого дома, а также в подвале. 

Сообщается, что майнеры подключились к трансформатору и установили подстанцию для подачи электроэнергии. 

Сотрудники "Россетей" сейчас выясняют личности подпольных добытчиков криптовалюты.

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