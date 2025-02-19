Ингушетия создаст 10 спортплощадок за два года

В населенных пунктах Ингушетии появится десять спортивных комплексов по федеральному проекту до декабря следующего года. Ими можно будет пользоваться круглый год.

До конца 2026 года в Ингушетии планируют создать десять спортивных площадок. Они будут оборудованы залом для тренировок, футбольным полем, тренажерами и площадкой для занятий единоборствами, рассказал глава республики Махмуд-Али Калиматов.

Он передал, что строительство объектов будет проходит по федеральному проекту "Бизнес - спринт". Власти Ингушетии также оценили потребность городов и сел в республике и составили список с приоритетными населенными пунктам, где существует дефицит спортивного оборудования.

""Умные" спортивные площадки будут установлены: с.п. Долаково, с.п. Кантышево, с.п. Яндаре, с.п. Гази-Юрт, г. Назрань, г. Карабулак, г. Сунжа, с.п. Зазиков-Юрт, с.п. Сурхахи, с.п. Экажево. В городе Сунже планируется строительство модульного зала"

- Махмуд-Али Калиматов

Преимущество таких комплексов будет в том, что в них можно будет заниматься спортом круглый год, несмотря на погоду, отметил глава республики, отметив, что в регионе доля тех, кто ведет активный образ жизни, достигла 55% в прошлом году.