Вестник Кавказа

Ингушетия создаст 10 спортплощадок за два года

Ингушетия создаст 10 спортплощадок за два года
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В населенных пунктах Ингушетии появится десять спортивных комплексов по федеральному проекту до декабря следующего года. Ими можно будет пользоваться круглый год.

До конца 2026 года в Ингушетии планируют создать десять спортивных площадок. Они будут оборудованы залом для тренировок, футбольным полем, тренажерами и площадкой для занятий единоборствами, рассказал глава республики Махмуд-Али Калиматов.

Он передал, что строительство объектов будет проходит по федеральному проекту "Бизнес - спринт". Власти Ингушетии также оценили потребность городов и сел в республике и составили список с приоритетными населенными пунктам, где существует дефицит спортивного оборудования.

""Умные" спортивные площадки будут установлены: с.п. Долаково, с.п. Кантышево, с.п. Яндаре, с.п. Гази-Юрт, г. Назрань, г. Карабулак, г. Сунжа, с.п. Зазиков-Юрт, с.п. Сурхахи, с.п. Экажево. В городе Сунже планируется строительство модульного зала"

- Махмуд-Али Калиматов

Преимущество таких комплексов будет в том, что в них можно будет заниматься спортом круглый год, несмотря на погоду, отметил глава республики, отметив, что в регионе доля тех, кто ведет активный образ жизни, достигла 55% в прошлом году.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1050 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Аномальные снегопады на Кавказе: как регионы справляются с ненастьем

Аномальные снегопады на Кавказе: как регионы справляются с ненастьем

Фура с десятками тонн топлива без документов задержана в Ингушетии

Фура с десятками тонн топлива без документов задержана в Ингушетии

Катание на санках обернулось смертью для подростка в Ингушетии

Катание на санках обернулось смертью для подростка в Ингушетии

Две республики СКФО – наименее закредитованные регионы России

Две республики СКФО – наименее закредитованные регионы России

На дороги Ингушетии вскоре выйдут еще 30 рейсовых автобусов

На дороги Ингушетии вскоре выйдут еще 30 рейсовых автобусов

Чемпионат альпинистов примут горы Ингушетии

Чемпионат альпинистов примут горы Ингушетии

Коммунальщики в Ингушетии переведены на усиленный режим работы

Коммунальщики в Ингушетии переведены на усиленный режим работы

Двух игиловцев поймали в Ингушетии

Двух игиловцев поймали в Ингушетии

Морозы и снегопады идут на Северный Кавказ

Морозы и снегопады идут на Северный Кавказ

Пять человек отравились угарным газом в Ингушетии

Пять человек отравились угарным газом в Ингушетии

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы