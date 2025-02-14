На дороги Ингушетии вскоре выйдут еще 30 рейсовых автобусов

Накануне Ингушетия получила еще 30 новых современных комфортабельных рейсовых автобусов – ключи от машин уже вручили водителям ГАУ "Ингуштранспорт", сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.

В столице Ингушетии Магасе накануне прошла торжественная церемония передачи ключей от 30 новых автобусов водителям ГАУ "Ингуштранспорт", сообщила пресс-служба главы региона Махмуда-Али Калиматова.

"Сегодняшняя церемония передачи ключей от новых автобусов - важный шаг в развитии транспортной инфраструктуры республики. Эти современные автобусы с улучшенными техническими характеристиками обеспечат комфортные и безопасные условия для наших граждан"

- Махмуд-Али Калиматов

Автобусы ПАЗ Вектор Некст – не просто комфортабельны и надежны: они оснащены новейшими современными системами ГЛОНАСС, тахографами, терминалами для безналичной оплаты, кондиционерами и системами видеонаблюдения, передает, отметил Калиматов, передает "Интерфакс".

Новые машины вскоре выйдут на ключевые маршруты во всех районах Ингушетии - они заменят устаревшие автобусы и пополнят их парк, что позволит улучшить качество пассажирских перевозок на территории республики, отметили в пресс-службе главы региона.