Вестник Кавказа

На дороги Ингушетии вскоре выйдут еще 30 рейсовых автобусов

На дороги Ингушетии вскоре выйдут еще 30 рейсовых автобусов
© Фото: Яндекс Карты
Накануне Ингушетия получила еще 30 новых современных комфортабельных рейсовых автобусов – ключи от машин уже вручили водителям ГАУ "Ингуштранспорт", сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.

В столице Ингушетии Магасе накануне прошла торжественная церемония передачи ключей от 30 новых автобусов водителям ГАУ "Ингуштранспорт", сообщила пресс-служба главы региона Махмуда-Али Калиматова.

"Сегодняшняя церемония передачи ключей от новых автобусов - важный шаг в развитии транспортной инфраструктуры республики. Эти современные автобусы с улучшенными техническими характеристиками обеспечат комфортные и безопасные условия для наших граждан"

- Махмуд-Али Калиматов

Автобусы ПАЗ Вектор Некст – не просто комфортабельны и надежны: они оснащены новейшими современными системами ГЛОНАСС, тахографами, терминалами для безналичной оплаты, кондиционерами и системами видеонаблюдения, передает, отметил Калиматов, передает "Интерфакс".

Новые машины вскоре выйдут на ключевые маршруты во всех районах Ингушетии - они заменят устаревшие автобусы и пополнят их парк, что позволит улучшить качество пассажирских перевозок на территории республики, отметили в пресс-службе главы региона.

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