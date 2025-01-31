Зоопарк Алматы пройдет полную реконструкцию

В Казахстане решили модернизировать Алматинский зоопарк. Работы продлятся до 2028 года и будут проходить в несколько этапов.

Алматинский зоопарк обновят и модернизируют в ближайшие годы, сообщили в городском управлении культуры. Работы в зоопарке будут проводиться в несколько этапов и завершатся к 2028 году.

"В этом году планируется объявить конкурс на разработку проектно-сметной документации... В целом реконструкция будет осуществляться поэтапно до 2028 года"

– сообщение

Обновленный зоопарк будет соответствовать международным стандартам по зоогеографическому принципу, улучшатся условия содержания животных. При этом зоосад в Алматы не планируется переносить на новую территорию.

Алматинский зоопарк работает с 1937 года, в него можно увидеть 361 вид животных. За 2024 год зоосад посетили более 1 млн человек.