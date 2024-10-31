В метро Алматы поезда стали ходить чаще

Интервал между поездами в метро Алматы сократился почти вдвое. Запущены два новых состава для обслуживания пассажиров в часы пик.

Поезда в метро Алматы стали ходить чаще в часы пик, сократить интервал удалось благодаря введению дополнительных поездов.

"В связи с увеличением пассажиропотока на линию алматинского метрополитена выведены два дополнительных электроподвижных состава. Это позволило сократить интервал движения в утренние и вечерние часы пик до 3 минут 6 секунд"

– пресс-служба метрополитена

Прежде интервал между составами составлял 5 минут 38 секунд, теперь ожидание поезда сократится на 2,5 минуты.

Ранее в алматинском метро ходили 11 составов, теперь их количество увеличено до 13, уточняется в сообщении.