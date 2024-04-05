Польша пообещала депортировать граждан Грузии

Польский премьер Дональд Туск пообещал уже в ближайшие дни выслать из страны множество иностранных граждан, уличенных в преступлениях. Особо он отметил грузинских эмигрантов.

Польские СМИ распространили анонс масштабной депортации иностранных граждан с территории Польши. Рассказавший об этом председатель правительства Дональд Туск назвал всего одну страну, чьи граждане подлежат подобному выдворению – Грузию.

Туск пояснил, что польские власти намерены выгнать из страны иностранных преступников, за годы жизни в Польше сформировавшие криминальные банды по национальному признаку.

"Я получил подробную информацию от главы МВД и администрации о решительных действиях служб против иностранных банд. Произведены многочисленные аресты. Пора депортировать"

– Дональд Туск

По словам председателя правительства Польши, Варшава ведет сейчас переговоры со странами происхождения выдворяемых, чтобы те приняли их в ходе депортации. Особенно его беспокоят граждане Грузии.

"Эти первые депортации, в том числе в Грузию, потому что мы говорили об этих грузинских бандах, которые очень активны, станут фактом в первую неделю марта"

– Дональд Туск

В прошлом году каждое двадцатое преступление в стране, как подозревают польские следователи, совершалось иностранными гражданами.