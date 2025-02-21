"Краснодар" вышел в лидеры чемпионата России по футболу

Ничейный результат на встрече с самарскими "Крыльями Советов" обеспечил "Краснодару" первую строчку рейтинге чемпионата России по футболу перед 20-м туром.

Благодаря домашней ничье с "Крыльями Советов" (Самара) кубанский "Краснодар" вышел сегодня на первое место в российском футбольном первенстве после 19 туров.

Счет в матче на 41-й минуте открыл самарец Иван Олейников. Кубанцы сравняли счет в начале второго хафтайма, на 48-й минуте, за счет удара по самарским воротам Виктора Са.

Вскоре кубанской команде пришлось заменить полузащитника Эдуарда Сперцяна, травмированного самарским легионером Фернандо Констанцей, и до конца матча счет 1:1 так и остался неизменным.

Поскольку традиционный лидер футбольной премьер-лиги "Зенит" всухую разошелся сегодня с ЦСКА, у петербуржцев и кубанцев сейчас по 40 очков, однако "Краснодар" занял первое место по тайбрейкам.

Через неделю "Краснодару" предстоит отправиться в Нижний Новгород, чтобы сыграть с местным "Пари".