Сочинские электрички перейдут на новое расписание

С 3 марта сочинские электрички начнут курсировать по измененному режиму. Изменения будут актуальны до середины апреля.

График движения некоторых электропоездов до Сочи будет подвергнут корректировке по технологическим причинам. Изменения будут актуальны с 3 марта по 17 апреля, поведали в администрации города-курорта.

Сообщается, что изменится режим движения пригородных поездов Туапсе – Имеретинский курорт, Туапсе – Аэропорт, Сочи – Роза Хутор, Аэропорт – Роза Хутор.

Отмечается, что изменения коснутся времени прибытия и отправления составов.

Напомним, что информацию обо всех изменениях в работе поездов можно получить по телефону: 8-800-775-00-00.