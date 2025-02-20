Вестник Кавказа

Сочи и Нижневартовск свяжут самолеты "ЮТэйр"

Сочи и Нижневартовск свяжут самолеты "ЮТэйр"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Перевозчик "ЮТэйр" запустит летом прямой рейс между Сочи и Нижневартовском. Первый рейс запланирован на 4 июня.

Российская авиакомпания "ЮТэйр" объявила о запуске рейса Нижневартовск-Сочи.

Согласно сообщению компании, первый авиарейс запланирован на 4 июня. Самолеты будут летать между городами каждый вторник, пятницу, воскресенье - из Сочи , каждую среду, пятницу, воскресенье - в Сочи.

Продолжительность полета составит 5 часов 15 минут.

Отметим, что также жители Нижневартовска могут попасть на главный российский курорт рейсами компании "Северный ветер".

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