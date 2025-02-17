Между Сочи и Элистой начнут курсировать самолеты

Авиаперевозчик Red Wings планирует запустить перелеты до Элисты из Сочи. Время в пути составит чуть больше часа.

Со 2 апреля авиакомпания Red Wings запустит рейсы из Сочи в Элисту. Перелеты будут выполняться дважды в неделю, поведали в пресс-службе авиаперевозчика.

Пассажиров будет ожидать лайнер Sukhoi Superjet-100, который способен вместить до 100 пассажиров. В воздухе самолет будет чуть больше часа.

Стоимость билета составит чуть более 7 тыс рублей при покупке перелета до пункта назначения и в обратную сторону.

Отметим, что в последние два дня в аэропорту Сочи вводились ограничения из-за сложных погодных условий.