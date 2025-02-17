Вестник Кавказа

Между Сочи и Элистой начнут курсировать самолеты

Между Сочи и Элистой начнут курсировать самолеты
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Авиаперевозчик Red Wings планирует запустить перелеты до Элисты из Сочи. Время в пути составит чуть больше часа.

Со 2 апреля авиакомпания Red Wings запустит рейсы из Сочи в Элисту. Перелеты будут выполняться дважды в неделю, поведали в пресс-службе авиаперевозчика. 

Пассажиров будет ожидать лайнер Sukhoi Superjet-100, который способен вместить до 100 пассажиров. В воздухе самолет будет чуть больше часа. 

Стоимость билета составит чуть более 7 тыс рублей при покупке перелета до пункта назначения и в обратную сторону. 

Отметим, что в последние два дня в аэропорту Сочи вводились ограничения из-за сложных погодных условий.

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