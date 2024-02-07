Транскам сейчас: дорога открыта для всех видов машин

На Транскаме восстановили движение транспорта, прерванное накануне вечером из-за тяжелых метеоусловий. Дорогу очистили от снега.

На Транскавказской автомагистрали возобновили движение для всех видов машин. Об этом сказано в заявлении, распространенном 28 февраля Главным управлением МЧС по Северной Осетии.

В управлении отметили, что работы по очистке дорожного полотна от снега успешно выполнены.

"Разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке населенный пункт Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях"

– пресс-служба управления

Напомним, движение на Транскаме временно ограничили накануне вечером.