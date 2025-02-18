Вестник Кавказа

Эрдоган готов в любой момент возобновить борьбу с РПК

Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: Сайт президента Турции
Турция согласна на обоюдное прекращение огня с "Рабочей партией Курдистана", но лишь до тех пор, пока РПК работает над своей самоликвидацией. Об этом сегодня рассказал президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе первого ифтара этого месяца Рамадан подчеркнул, что Анкара внимательно следит за действиями "Рабочей партии Курдистан" пообещавшей организовать самоликвидацию, и готова в любой момент возобновить антитеррористические операции против сторонников РПК.

Эрдоган пояснил, что для турецкого государство недопустимы никакие промедления и уловки со стороны "Рабочей партии Курдистана": организация обязана выполнить то, что обещала, в разумные сроки.

"Если нам будут пытаться пускать пыль в глаза, мы будем вести наши нынешние операции, пока не уничтожим последнего террориста и не оставим камня на камне"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции указал, что власти будут действовать исходя из национальных интересов и ни в коем случае не станут ими поступаться.

Напомним, что заключенный в турецкую тюрьму руководитель РПК Абдулла Оджалан на днях предложил курдским боевикам сложить оружие и распустить организацию. Сегодня был опубликован план прекращения деятельности РПК, который будет приведен в действие, если Турция отпустит Оджалана на оргсобрание. Анкара рассчитывает, что ликвидация организации продлится до начала лета.

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