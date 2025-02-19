Вестник Кавказа

"Шатер Рамадана" открылся в Москве

"Шатер Рамадана" открылся в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня, в день наступления священного для мусульман месяца Рамадан, в Москве заработал традиционный "Шатер Рамадана". В 2025 году проект посвящен 80-летию победе в Великой Отечественной войне.

Традиционный "Шатер Рамадана" стартовал сегодня в Москве. Он расположился, как и всегда, у Мемориальной мечети на Поклонной горе.

В 2025 году "Шатер" посвящается 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

Во время церемонии открытия было озвучено приветствие от имени Верховного муфтия, председателя ДУМ РФ Равиля Гайнутдина. Он поздравил всех с приходом Рамадана.

"Дарует Всевышний всем нам сил и душевного подъема для соблюдения поста, чтения молитв и совершения благих дел. Молю Всевышнего, чтобы наступающий Рамадан стал для всех нас временем духовного очищения, неустанной мольбы, временем укрепления веры и пробуждения самых лучших нравственных качеств"

– глава ДУМ

Гайнутдин также напомнил, что дать отпор фашизму нашим предкам помогли сплоченность и взаимовыручка, а также уважение и любовь к ближнему. Те же качества, подчеркнул он, необходимо проявить и сегодня.

Священный месяц Рамадан начался сегодня вечером. Завершится он вечером 29 марта. А 30 марта мусульмане отметят праздник Ураза-байрам.

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