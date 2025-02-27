Вестник Кавказа

В Москве почтили память жертв трагедии в Хoджалы

В посольстве Азербайджана в Москве прошёл вечер памяти жертв Трагедии в Ходжалы, произошедшей 26 февраля 1992 года. В 1994 году общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев объявил 26 февраля Днём Ходжалинского геноцида.

33 года назад в азербайджанский город Ходжалы ворвались боевики незаконных вооруженных формирований, организованные армянскими националистами, и нанятые ими солдаты и офицеры 366-го мотострелкового полка Объединенных сил СНГ. Они убили 613 местных жителей, включая 63 ребенка и 106 женщин. Более пяти тысяч человек были изгнаны из города, 1275 попали в плен, а 150 пропали без вести, в том числе 68 женщин и 26 детей.

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