На шахте в Казахстане произошел взрыв водорода

На шахте в Актюбинской области прогремел взрыв. Несколько человек пострадали, работа предприятия остановлена.
На шахте "Болашак" в Актюбинской области Казахстана произошел взрыв водорода, четыре человека пострадали, 228 рабочих были эвакуированы.
Как поведали в Донском ГОК, пострадавшие получили ожоги различной степени. Рабочие были госпитализированы для врачебной помощи.
Сообщается, что инцидент произошел во время бурильных работ. Сейчас работа шахты приостановлена.
Детали происшествия выясняются, начато досудебное расследование.