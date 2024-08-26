Ипотечная программа для рабочих появилась в Казахстане

В Казахстане в марте стартует новая ипотечная программа "Наурыз жұмыскер". Она предназначена для рабочих, занятых в разных сферах.

Ипотеку для рабочих запускает в Казахстане "Отбасы банк", об этом сообщила председатель правления банка Ляззат Ибрагимова.

"17 марта для всех рабочих будет открыта возможность подавать заявку в любой момент… Прием заявок будет в реальном времени. То есть, тот, кто первый пришел в филиал, тот и получит возможность выбора квартиры и получения займов"

– Ибрагимова

Участвовать в ипотечной программе смогут только рабочие, для оформления заявки нужно будет предоставить справку с места работы.

"Программа предназначена для рабочих горнодобывающей промышленности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства"

– Ибрагимова

Максимальная сумма кредита установлена на уровне 36 млн тенге в Астане и Алматы, в других областных центрах можно будет получить максимум 30 млн тенге.

По программе купить можно будет не только новое, но и вторичное жилье – если альтернативы в новостройках нет.

"Приобретаемое жилье выбирается через портал «Астана Маркет», где фиксируются цены за квадратный метр, чтобы избежать роста стоимости квартир"

– Ибрагимова

Программа призвана улучшить жилищные условия специалистов рабочих профессий в Казахстане.