В Риме появился первый на территории ЕС памятник Айтматову

Чингиз Айтматов впервые увековечен в камне на пространстве Евросоюза – стараниями кыргызстанской дипмиссии в Риме его памятник был установлен в итальянской столице.

С сегодняшнего дня в Евросоюзе есть памятник знаменитому советскому писателю Чингизу Айтматову – монумент в виде скульптурного портрета на колонне был торжественно открыт в Риме.

Инициативу о создании памятника Айтматову выдвинуло кыргызское посольство в Риме в ожидании столетия со дня рождения писателя, что будет праздноваться через три года. Идею поддержала римская мэрия.

Честь ваяния памятника была отдана Алексею Морозову, уроженцу Кыргызстана, с 2015 года работающему в Италии и выступившему таким образом своеобразным мостом между родиной Чингиза Айтматова и Римом. Морозов отметил, что назвал памятник "Вершина Айтматов", пишет ТАСС.

На открытие памятника приехал Эльдар Айтматов, сын Чингиза Торекуловича и руководитель Международного фонда Чингиза Айтматова. Также на церемонии присутствовал глава российской дипломатической миссии в Риме Алексей Парамонов.