Вестник Кавказа

Туристическая выставка в Италии пройдет с участием Азербайджана

Туристическая выставка в Италии пройдет с участием Азербайджана
© Фото: Государственное агентство по туризму Азербайджанской Республики
Азербайджан будет участвовать в туристической выставке в Италии. Госагентство страны заключило договор с компанией TourismА на оказание услуг на выставке.

Азербайджан представит свои достижения в сфере туризма на международной туристической выставке TourismA, которая состоится с 21 по 23 февраля во Флоренции.

Как сообщили в Государственном агентству по туризму Азербайджана, в настоящее время уже завершены соответствующие работы для участия в мероприятии.

Отмечается, что Госагентство республики подписало соглашение с компанией TourismA на оказание организационных услуг на выставке. Компании выплачено более 15 тыс манатов.

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