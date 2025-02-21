Вестник Кавказа

Автомобиль сгорел на трассе на северо-западе Армении

автомобиль после ДТП на дороге Ереван-Гюмри
© Фото: сайт спасательной службы МВД Армении
Минувшей ночью на автодороге Ереван-Гюмри после столкновения с ограждением загорелась машина. Водителя госпитализировали.

В ночь с 1 на 2 марта возле перекрестка села Ором в северо-западной части Армении сгорела машина. Об этом рассказали в спасательной службе МВД республики.

Инцидент случился на 107-м километре дороги, соединяющей Ереван и Гюмри.

Согласно предварительной информации водитель автомобиля марки Hyundai влетел в железобетонное ограждение, а затем загорелся. Водителя отвезли в медучреждение.

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