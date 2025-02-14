Полицейский ранил ножом и ударил сумкой мужчину в Грузии

Расследование в отношении сотрудника полиции начато в Грузии после обращения местного жителя. Правоохранителя подозревают в причинении физического насилия гражданину.

В Грузии мужчину, занимающего должность инспектора департамента охранной полиции МВД, подозревают в насилии над жителем республики. Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Случай произошел в Аджарии.

Следствие полагает, что правоохранитель ранил гражданина ножом в руку, а затем ударил его сумкой по голове.

По факту произошедшего начали расследование. Сотрудники специальной следственной службы опросили потерпевшего, его близких и других лиц, которые имеют отношение к делу. Они также обзавелись электронной информацией и другими фактами, доказывающими совершение преступления.

Правоохранителю уже предъявили обвинения в двух эпизодах насилия. Расследование продолжается.