Вестник Кавказа

Полицейский ранил ножом и ударил сумкой мужчину в Грузии

Машина полиции в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Расследование в отношении сотрудника полиции начато в Грузии после обращения местного жителя. Правоохранителя подозревают в причинении физического насилия гражданину.

В Грузии мужчину, занимающего должность инспектора департамента охранной полиции МВД, подозревают в насилии над жителем республики. Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Случай произошел в Аджарии.

Следствие полагает, что правоохранитель ранил гражданина ножом в руку, а затем ударил его сумкой по голове.

По факту произошедшего начали расследование. Сотрудники специальной следственной службы опросили потерпевшего, его близких и других лиц, которые имеют отношение к делу. Они также обзавелись электронной информацией и другими фактами, доказывающими совершение преступления.

Правоохранителю уже предъявили обвинения в двух эпизодах насилия. Расследование продолжается.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1305 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Подозреваемого в пособничестве террористам арестовали в Ингушетии

Подозреваемого в пособничестве террористам арестовали в Ингушетии

В КЧР разоблачили экс-главу энергокомпании, скрывшего более 850 млн рублей

В КЧР разоблачили экс-главу энергокомпании, скрывшего более 850 млн рублей

За беспорядки в аэропорту Махачкалы осудили еще пятерых мужчин на Ставрополье

За беспорядки в аэропорту Махачкалы осудили еще пятерых мужчин на Ставрополье

Школьная драка обернулась ранением в селе Дружба в Дагестане

Школьная драка обернулась ранением в селе Дружба в Дагестане

Россиянок задержали в Чечне за незаконный вывоз золота

Россиянок задержали в Чечне за незаконный вывоз золота

Угроза минирования &quot;Нарзана&quot; поступила в Кисловодске

Угроза минирования "Нарзана" поступила в Кисловодске

Неизвестные ограбили квартиру пресс-секретаря Пашиняна

Неизвестные ограбили квартиру пресс-секретаря Пашиняна

Фура с десятками тонн топлива без документов задержана в Ингушетии

Фура с десятками тонн топлива без документов задержана в Ингушетии

В Дагестане школьник стал фигурантом уголовного дела за удар ножом

В Дагестане школьник стал фигурантом уголовного дела за удар ножом

Хулиганы снова &quot;минируют&quot; школы и вузы Невинномысска

Хулиганы снова "минируют" школы и вузы Невинномысска

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы