Спасатель-водолаз погиб при очистке дна от мазута в Анапе

Страшное ЧП случилось сегодня в Анапе – под водой скончался спасатель, который убирал мазут со дна моря, рассказали в кубанском МЧС.
В ведомстве уточнили, что местом трагедии стал поселок Джемете, который находится на территории Анапы. Спасатель-водолаз Семен Луговой опустился под воду для проведения работ. Но вовремя на поверхности он не появился.
"Незамедлительно на поиски был направлен страховочный водолаз, который обнаружил и поднял на поверхность пострадавшего сотрудника"
– МЧС
Спасателя пытались реанимировать, но безрезультатно.
В министерстве подчеркнули, что Луговой был спасателем 1 класса. В МЧС он работал с 2011 года, становился участником множества операций.
Анапские следователи проводят проверку. Чтобы выяснить причину смерти водолаза, проведут экспертизу.