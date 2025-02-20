Вестник Кавказа

Спасатель-водолаз погиб при очистке дна от мазута в Анапе

Спасатель-водолаз погиб при очистке дна от мазута в Анапе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Трагедия произошла сегодня в поселке Джемете под Анапой. Один из водолазов, занимавшихся уборкой мазута со дна Черного моря, погиб под водой. Причина его смерти пока не установлена.

Страшное ЧП случилось сегодня в Анапе – под водой скончался спасатель, который убирал мазут со дна моря, рассказали в кубанском МЧС.

В ведомстве уточнили, что местом трагедии стал поселок Джемете, который находится на территории Анапы. Спасатель-водолаз Семен Луговой опустился под воду для проведения работ. Но вовремя на поверхности он не появился.

"Незамедлительно на поиски был направлен страховочный водолаз, который обнаружил и поднял на поверхность пострадавшего сотрудника"

– МЧС

Спасателя пытались реанимировать, но безрезультатно.

В министерстве подчеркнули, что Луговой был спасателем 1 класса. В МЧС он работал с 2011 года, становился участником множества операций.

Анапские следователи проводят проверку. Чтобы выяснить причину смерти водолаза, проведут экспертизу.

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