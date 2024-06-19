Вестник Кавказа

Макрон допустил возобновление диалога с Путиным

Эмманюэль Макрон и Владимир Путин
© Фото: Сайт президента России
Французский лидер не исключил, что возобновит диалог российским коллегой. Последние их переговоры состоялись в 2022 году:

Президент Франции может возобновить диалог с главой российского государства. Об этом сам Эммануэль Макрон рассказал в интервью французским СМИ.

"Ничто не исключено, я всегда об этом говорил. Диалог с президентом Путиным сможет состояться в подходящий момент"

– французский лидер 

Он добавил, что переговоры могут пройти после того, как ситуация стабилизируется. При этом он не уточнил, о какой именно стабилизации идет речь.

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