Пезешкиан назвал способы обхода санкций

Президент Ирана Масуд Пезешкиан рассказал в интервью местным СМИ, как страна может обойти санкции.
Он подчеркнул, что для этого, в частности, необходимо сотрудничать с соседними государствами.
"Взаимодействие, торговля и сотрудничество со странами региона, при эффективном осуществлении и в сочетании с региональными организациями, такими как ЕАЭС, БРИКС и ШОС сделают санкции США неэффективными"
– иранский президент
Он также обратился к законодателям и граждан с просьбой поддержать его администрации в вопросе решения энергетических проблем и энергетического дисбаланса.
"Если мы объединимся, то сможем сформировать необходимые условия для решения проблем вместе с производителями, промышленниками, менеджерами и талантливыми людьми в нашей стране"
– Масуд Пезешкиан