Вестник Кавказа

Пезешкиан назвал способы обхода санкций

Пезешкиан назвал способы обхода санкций
Глава иранского государства перечислил вещи, которые необходимо сделать стране для успешного обхода санкций. По его словам, одной из таких вещей является развитие связей с соседями.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан рассказал в интервью местным СМИ, как страна может обойти санкции.

Он подчеркнул, что для этого, в частности, необходимо сотрудничать с соседними государствами.

"Взаимодействие, торговля и сотрудничество со странами региона, при эффективном осуществлении и в сочетании с региональными организациями, такими как ЕАЭС, БРИКС и ШОС сделают санкции США неэффективными"

– иранский президент

Он также обратился к законодателям и граждан с просьбой поддержать его администрации в вопросе решения энергетических проблем и энергетического дисбаланса.

"Если мы объединимся, то сможем сформировать необходимые условия для решения проблем вместе с производителями, промышленниками, менеджерами и талантливыми людьми в нашей стране"

– Масуд Пезешкиан

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