Пезешкиан назвал способы обхода санкций

Глава иранского государства перечислил вещи, которые необходимо сделать стране для успешного обхода санкций. По его словам, одной из таких вещей является развитие связей с соседями.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан рассказал в интервью местным СМИ, как страна может обойти санкции.

Он подчеркнул, что для этого, в частности, необходимо сотрудничать с соседними государствами.

"Взаимодействие, торговля и сотрудничество со странами региона, при эффективном осуществлении и в сочетании с региональными организациями, такими как ЕАЭС, БРИКС и ШОС сделают санкции США неэффективными"

– иранский президент

Он также обратился к законодателям и граждан с просьбой поддержать его администрации в вопросе решения энергетических проблем и энергетического дисбаланса.

"Если мы объединимся, то сможем сформировать необходимые условия для решения проблем вместе с производителями, промышленниками, менеджерами и талантливыми людьми в нашей стране"

– Масуд Пезешкиан